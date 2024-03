’Sorrisi in note’ con Annalisa Minetti

Annalisa Minetti super ospite del gala "Sorrisi in note" che si terrà sabato 13 aprile nel teatro San Filippo Neri di San Benedetto, organizzato dall’associazione Artistic Picenum. Info e prenotazioni già disponibili presso merceria Il Cigno di Grottammare: 347.5406630. Protagonista d’onore Annalisa Minetti vincitrice del festival di Sanremo 1998, grazie al brano "Senza te o con te" ed in tournée nazionale con il suo ultimo lavoro discografico. Cantante, attrice, atleta paraolimpica e show girl; proporrà al pubblico rivierasco il meglio del suo repertorio canoro, soffermandosi anche sulla sua storia di artista, di donna e madre e dell’impegno nel campo della solidarietà italiana. "Il connubio tra Artistic Picenum e Rotaract è un’unione importante per trattare temi legati al mondo del terzo settore – afferma Martina Gasparrini presidente del Rotaract di San Benedetto - Auspico che la cittadinanza possa gradire questa serata, frutto di un grande lavoro di squadra, che si prospetta ricca di contenuti e di emozioni per la comunità".