’Sorry, we missed you’ chiude la rassegna dell’Ospitale

Domani termina la mini rassegna dedicata al cinema civile promossa nell’ambito della stagione culturale di Blow Up. Alle ore 21,15 nell’Osptaledel paese alto ci sarà la proiezione del film "Sorry we missed you". Ricky, Abby e i loro due figli, vivono a Newcastle e sono una famiglia unita. Ricky è stato occupato in diversi mestieri mentre Abby fa assistenza domiciliare a persone anziane e disabili. Nonostante lavorino duro entrambi si rendono conto che non potranno mai avere una casa di loro proprietà. Giunge allora quella che Ricky vede come l’occasione per realizzare i sogni familiari. Se Abby vende la sua auto sarà possibile acquistare un furgone che permetta a lui di diventare un trasportatore freelance con un sensibile incremento nei guadagni. Non tutto però è come sembra. Il regista Loach costruisce ancora una volta un film magnifico, accurato e partecipe che impone il confronto con la realtà delle persone deboli, precarie, svantaggiate.