Sorveglianza sismica e allerta. L’incontro con la protezione civile

Nella giornata di sabato scorso il comune di Monteprandone ha ospitato un incontro molto importante organizzato dalla Protezione civile provinciale, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’incontro aveva per tema: ‘Monitoraggio Sismico, Sorveglianza e Sperimentazione dei Sistemi di Allerta’, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e i volontari sull’importanza della sorveglianza sismica e dei sistemi di allerta nelle aree a rischio. L’evento è stato un importante occasione di aggiornamento e confronto tra esperti e volontari di protezione civile. Si è trattato di un approfondimento sui temi della prevenzione dei rischi naturali e alla gestione delle emergenze. All’iniziativa hanno preso parte 91 volontari provenienti dai vari gruppi di protezione civile della provincia, provenienti dai comuni di: Acquasanta, Appignano, Ascoli, Carassai, Comunanza, Folignano, Grottammare, Maltignano, Monteprandone, Ripatransone, Rotella e molti membri di Associazioni che si occupano di protezione civile. Tra queste figurano le associazioni cinofile, la FISA, i volontari di polizia di Stato, i volontari della Croce Rossa, le guardie zoofile e altre associazioni di protezione civile e di volontariato.

L’incontro ha permesso di sviluppare un dialogo costruttivo e di approfondimento delle conoscenze tecniche, al fine di migliorare la gestione delle emergenze sismiche sul nostro territorio. Per l’occasione il comune di Monteprandone ha invitato la cittadinanza a partecipare attivamente a questo importante incontro, iscrivendosi come volontari di protezione civile. "Contribuire come volontario è un’opportunità per crescere personalmente – ha affermato il presidente della provincia Sergio Loggi – e, allo stesso tempo, per garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità". Marcello Iezzi