Sos sicurezza al Pontino Lungo: "Che degrado"

Il Pontino Lungo, storico sottopassaggio pedonale che collega il centro di San Benedetto alla zona del porto, è di nuovo al centro delle polemiche. I residenti e i commercianti dei dintorni denunciano un peggioramento crescente della sicurezza. Dopo anni di calma apparente, l’area è tornata a essere punto di ritrovo per soggetti problematici, con episodi di risse, ubriachezza e vandalismo che creano un clima di tensione e paura. "Negli ultimi mesi è diventato impossibile passare di lì la sera – racconta una residente di via Calatafimi – ci sono persone che bivaccano, urlano e sporcano. Chi rientra a casa tardi preferisce fare il giro lungo pur di non attraversarlo". Un altro residente aggiunge: "Sembrava che la situazione fosse migliorata, ma ora siamo tornati indietro di anni. Nessuno controlla più e la zona è di nuovo in mano a chi vuole fare quello che gli pare". La scintilla è scoppiata pochi giorni fa con una colluttazione tra nordafricani che ha richiesto l’intervento della polizia. Gli agenti hanno faticato non poco per riportare la calma. "Abbiamo sentito urla, vetri rotti e gente che scappava – racconta un negoziante – poi uno di loro ha spaccato a pugni il finestrino di un’auto in sosta. Ormai non ci stupiamo più di nulla, ma la paura resta".

Non è la prima volta che il Pontino Lungo finisce nell’occhio del ciclone. Anni fa la zona era già stata teatro di episodi di spaccio, risse e vendita abusiva di pesce. All’epoca, l’amministrazione comunale, in collaborazione con polizia, carabinieri e vigili urbani, avviò un piano di presidio costante con controlli e pattugliamenti a tutte le ore del giorno e della notte. Un intervento deciso che aveva riportato ordine e vivibilità. Grazie a quel lavoro di squadra, la zona tornò per un periodo sicura. "Si vedevano le pattuglie passare ogni mezz’ora, i controlli erano continui e la differenza si notava – ricorda un anziano residente – poi, col tempo, si è abbassata la guardia e il degrado ha ripreso pied". Una regressione che oggi riporta il quartiere alla stessa preoccupante situazione di anni fa. I residenti parlano di episodi quotidiani di schiamazzi, bottiglie rotte, persone che dormono o urinano nel sottopasso e di un generale senso di abbandono. "Non chiediamo miracoli – afferma una commerciante – ma solo che torni la presenza delle forze dell’ordine. Il Pontino è una via di passaggio importante per chi lavora al porto o va al mercato, non può restare una zona di paura". Ora la richiesta è unanime: tornare a garantire sicurezza e decoro. I residenti chiedono controlli continui, videosorveglianza e una presenza visibile di polizia e vigili. "Negli anni scorsi si era dimostrato che, con un presidio costante, la zona può rinascere serve solo la volontà di intervenire di nuovo".

Emidio Lattanzi