Sos sicurezza per i pedoni: la minoranza alza la voce

I consiglieri della minoranza ’Grottammare C’è’ Marco Sprecacè e Federica Concetti tornano a chiedere l’installazione di maggiori misure di sicurezza negli attraversamenti pedonali lungo la SS 16 in zona sud della città, in particolare in zona Ischia. Poco più di un mese fa al centro di un’altra interrogazione era stato messo in evidenza l’attraversamento di fronte a via Abruzzi a est e via San Leonardo a ovest. I consiglieri di minoranza avevano chiesto l’installazione di una lanterna semaforica a chiamata pedonale e l’attraversamento pedonale con illuminazione a terra. Forse questa seconda ipotesi potrebbe essere più percorribile, poiché a qualche centinaia di metri di distanza vi è già una lanterna semaforica luminosa. Questa seconda interrogazione riguarda, invece, la richiesta di potenziamento dell’attraversamento fra via Carlo Alberto Dalla Chiesa e contrada San Francesco. In quella zona vi sono due pensiline per l’attesa dei pullman utilizzate principalmente dai ragazzi dell’Istituto Fazzini. Concetti e Sprecacè chiedono un potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale unitamente alla realizzazioni di un scivolo sul marciapiede per le carrozzine dei portatori di handicap.