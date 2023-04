Sosta gratis per 30 minuti "Così aiutiamo gli ascolani"

Via libera alla fase sperimentale della sosta gratuita in centro per i primi 30 minuti. A partire dalla giornata di ieri i cittadini hanno potuto usufruire della gratuità degli stalli blu nella zona di corso Vittorio Emanuele. Una misura fortemente voluta dall’amministrazione comunale per cercare di tamponare le innumerevoli difficoltà legate alla mancanza di parcheggi a causa dei tanti cantieri allestiti per favorire la ricostruzione post sisma e gli interventi relativi al superbonus 110. "Un piccolo passo per cercare di venire incontro a residenti e commercianti di quella zona – commenta il vice sindaco con delega all’urbanistica Gianni Silvestri –. Capiamo benissimo che la città sta vivendo una situazione di emergenza. Ci scusiamo per le problematiche. Abbiamo fatto riunioni e task force di ogni genere, anche con una certa frequenza, per cercare di studiare le possibili soluzioni adoperabili. Tutto è andato nell’unica direzione di provare a ridurre i disagi che tanti purtroppo stanno vivendo quotidianamente. Vogliamo continuare a lavorare per rendere la città vivibile e questi 30 minuti di sosta gratuita, magari potranno dare una piccola mano. Si tratta di un piccolo accorgimento, ma tutto ciò che riusciremo a mettere in campo lo faremo".

Agli stalli presenti in corso Vittorio Emanuele seguiranno quelli relativi a corso Trento e Trieste e piazza Santa Maria Intervineas. I parcometri, nella prima delle tre zone previste, sono stati già adeguati alla possibilità di effettuare il rilascio del ticket gratuito inserendo la targa del veicolo. Cosa che poi sarà estesa anche su tutti gli altri apparecchi della città e di cui se ne occuperà la Saba stessa. "Grazie al sindaco si era aperta la possibile di intavolare un discorso del genere con la Saba e dobbiamo ringraziarli perché loro hanno mostrato grande apertura nel capire le difficoltà che la città sta vivendo – prosegue –. I rapporti sono fortunatamente sono ottimi, soprattutto grazie alla convenzione stipulata un anno fa sui parcheggi. Non ci fermiamo di certo qui. Stiamo già valutando come gestire le autorizzazioni per i cantieri con l’Ance per la concessione del suolo pubblico. Inoltre un altro questione da affrontare sarà quella legata alla pulizia delle strade. Cerchiamo di fare tutto ciò che è necessario. Siamo in una situazione particolare. La città sta soffrendo e stiamo venendo incontro alle lamentele dei cittadini in ogni maniera".

Massimiliano Mariotti