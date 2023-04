Sosta gratis per mezz’ora, una buona idea per il centro

Caro lettore,

è un’iniziativa nata proprio da questi presupposti e la durata è comunque considerevole visto che il termine della ‘prova’ è stato fissato al 30 giugno 2024. La prima zona sarà corso Vittorio Emanuele, poi l’iniziativa si allargherà anche a Corso Trento e Trieste e Piazza Santa Maria Intervineas. Le riporto un passaggio delle dichiarazioni del sindaco Marco Fioravanti: "Si tratta di una misura volta a ridurre i disagi causati dalla presenza dei numerosi cantieri edili, legati ai lavori di ricostruzione post sisma, e dei cantieri di riqualificazione per Superbonus 110. Dobbiamo far coesistere due esigenze ugualmente importanti: quella della ricostruzione post-terremoto e quella della necessità di garantire un sufficiente numero di stalli di sosta per residenti e utenti. In quest’ottica, la sosta gratuita, seppur di breve durata, è funzionale anche per favorire l’accesso alle attività commerciali presenti in zona". L’assessore all’Urbanistica Gianni Silvestri ha invece ricordato le modalità: "La Saba provvederà all’adeguamento dei parcometri per il rilascio di ticket gratuito per la sosta di 30 minuti".