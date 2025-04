Sosta selvaggia a Castel di Lama. Il caso in piazza della Libertà

Sosta selvaggia a Castel di Lama, le auto invadono piazza della Libertà. I cittadini della frazione di Villa Sant’Antonio di Castel di Lama, esprimono un netto no alle auto in piazza della Libertà. Dopo i lavori in Largo Antonio De Meo, spesso le auto hanno fatto capolino in piazza della Libertà suscitando la ferma contrarietà dei residenti, che sottolineano che la piazza sia il luogo dove giocano i bambini, il luogo delle aggregazioni e soprattutto degli eventi e ribadiscono che questi luoghi vanno preservati. A Castel di Lama non mancano gli spazi intorno alla piazza per parcheggiare; da poco è stato ammodernato il parcheggio di via Scirola, si sta sistemando quello di Largo De Meo e ci sono anche aree a ridosso della bocciofila, non si capisce perché le auto devono entrare in piazza, nonostante ci siano delle fioriere in metallo che ne impediscono l’accesso. Tanti si chiedono perché il parcheggio selvaggio? Piazza della Libertà, realizzata circa 30 anni fa costò ai cittadini la bellezza di circa 3 miliardi di vecchie lire, si scelsero materiali di pregio come il porfido e il travertino, purtroppo nel corso degli anni si è rivelata un’autentica cattedrale nel deserto, poco vivibile a causa della mancanza di abitazioni e negozi e quindi abbandonata al suo destino, utilizzata solo per alcuni eventi quali il Carnevale e il mercato settimanale, questo però non giustifica che diventi un parcheggio selvaggio, non è questa la sua funzione.

L’assessore ai lavori pubblici Marco Mattoni sentito telefonicamente si giustifica: "In questo momento c’è il cantiere e quindi per comodità lasciano le auto lì davanti, una volta terminati i lavori torneranno a parcheggiare sulla strada, ci sono dei disagi ci auguriamo di risolverli al più presto". Una piazza resta sempre un patrimonio della collettività, un luogo che viene tramandato e che deve essere preservato, soprattutto in un momento in cui l’economia non permette la realizzazione di opere pubbliche di questo tenore. "Il parcheggio – sottolineano categorici i cittadini – dovrebbe essere vietato su tutta la piazza".

