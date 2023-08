Sostantivo al Femminile: "Quando note e letteratura si intrecciano"

Stasera, alle ore 21.15, presso la Madonna dei Lumi parte la rassegna estiva ’Sostantivo al Femminile’, l’evento interamente dedicato all’universo rosa. "Una iniziativa – dichiara il sindaco Alessio Pignotti – che si propone di dare risalto e voce al mondo delle donne, valorizzando questa figura, in particolare modo considerando quelle del territorio". "Musica e letteratura si intrecceranno – aggiunge l’assessore alla cultura, Michela Romagnoli – a testimonianze di artiste, imprenditrici, madri e scrittrici". Ad esibirsi, stasera, sarà la band ’Piano in voce’, con Giuseppina Gazzella e Daniela Poli (voce), Niki Romagnoli (pianoforte) e Matteo Falone (cori) in ’Donna in Musica’, un viaggio nell’universo femminile celebrato da interpreti e cantautori italiani attraverso tutte quelle sfumature che rendono uniche le donne. L’apertura è affidata alla poetessa fermana Sonia Trocchianesi. Da non perdere i prossimi appuntamenti: lunedì 21 agosto, sempre alle 21.15, nella chiesa di San Filippo sarà la volta dell’iniziativa ’D come Donna’; lunedì 28 agosto, invece, alla Madonna dei Lumi ’Piano in Voce’ con Mina canta Battisti’.