Ascoli
Cronaca“Sostanza urticante durante una cena elettorale ad Ascoli”
17 set 2025
GIUSEPPE ERCOLI
Cronaca
“Sostanza urticante durante una cena elettorale ad Ascoli”

Presenti, fra gli altri, Francesca Pantaloni e Gianni Silvestri. Alcuni partecipanti hanno ipotizzato un atto volontario, forse uno “scherzo” di cattivo gusto; altri sospettano la rottura accidentale di una piccola bomboletta spray che qualcuno aveva con sé per difesa personale

Allarme durante la cena elettorale per una sostanza urticante nell'aria, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato controlli nell’area, senza però rinvenire bombolette o altri dispositivi sospetti

Ascoli, 17 settembre 2025 – Momenti di apprensione ieri sera presso il ristorante Mister Ok al Pennile ad Ascoli, durante una cena elettorale, presenti, fra gli altri, Francesca Pantaloni e Gianni Silvestri. Intorno alle 21.30, mentre circa duecento persone stavano cenando nel gazebo del locale all’aperto, alcuni partecipanti hanno avvertito un odore fastidioso e una sensazione di irritazione alla gola. Per alcuni minuti è scattato l’allarme tra i presenti: diverse persone si sono alzate dai tavoli e si sono allontanate, temendo che fosse stata spruzzata nell’aria una sostanza urticante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato controlli nell’area, senza però rinvenire bombolette o altri dispositivi sospetti. Nessuno tra i presenti ha riportato conseguenze fisiche rilevanti: non sono stati segnalati bruciori agli occhi o sintomi gravi, ma soltanto un fastidio alle vie respiratorie che si è attenuato in breve tempo. Alcuni partecipanti hanno ipotizzato un atto volontario, forse uno “scherzo” di cattivo gusto in clima elettorale; altri sospettano la rottura accidentale di una piccola bomboletta spray che qualcuno dei partecipanti aveva con sé per difesa personale. La serata è poi proseguita regolarmente, con la cena che si è conclusa senza ulteriori problemi.  

