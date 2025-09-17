“Sostanza urticante durante una cena elettorale ad Ascoli”

Ascoli, 17 settembre 2025 – Momenti di apprensione ieri sera presso il ristorante Mister Ok al Pennile ad Ascoli, durante una cena elettorale, presenti, fra gli altri, Francesca Pantaloni e Gianni Silvestri. Intorno alle 21.30, mentre circa duecento persone stavano cenando nel gazebo del locale all’aperto, alcuni partecipanti hanno avvertito un odore fastidioso e una sensazione di irritazione alla gola. Per alcuni minuti è scattato l’allarme tra i presenti: diverse persone si sono alzate dai tavoli e si sono allontanate, temendo che fosse stata spruzzata nell’aria una sostanza urticante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato controlli nell’area, senza però rinvenire bombolette o altri dispositivi sospetti. Nessuno tra i presenti ha riportato conseguenze fisiche rilevanti: non sono stati segnalati bruciori agli occhi o sintomi gravi, ma soltanto un fastidio alle vie respiratorie che si è attenuato in breve tempo. Alcuni partecipanti hanno ipotizzato un atto volontario, forse uno “scherzo” di cattivo gusto in clima elettorale; altri sospettano la rottura accidentale di una piccola bomboletta spray che qualcuno dei partecipanti aveva con sé per difesa personale. La serata è poi proseguita regolarmente, con la cena che si è conclusa senza ulteriori problemi.