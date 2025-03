Soste blu nei giorni festivi, proteste e qualche sollievo

L’introduzione della sosta a pagamento nei giorni festivi e nelle ore centrali della giornata ha scatenato un’ondata di critiche a San Benedetto. L’entrata in vigore della nuova regolamentazione sui parcheggi sta facendo discutere cittadini e politici, con reazioni che si stanno moltiplicando in particolare sui social network. La maggior parte dei commenti esprime un forte disappunto per una scelta che molti considerano penalizzante per la città e per il suo tessuto economico. Tra i primi a intervenire c’è stato l’ex sindaco e attuale consigliere comunale Pasqualino Piunti, che ha espresso una posizione nettamente contraria alla decisione. Secondo lui, questa misura va nella direzione opposta rispetto a quella necessaria per incentivare la presenza di visitatori nel centro cittadino.

"In un momento in cui la città dovrebbe lavorare per attrarre le persone sembra fare di tutto per allontanarle con questa novità del parcheggio a pagamento anche nei giorni festivi. Inspiegabile anche la decisione di estendere il pagamento della sosta all’ora di pranzo, cosa mai accaduta in quell’area e che ha scarso senso" ha dichiarato Piunti. Sui social, la protesta è ancora più accesa. Molti cittadini si dicono contrariati dall’idea di dover pagare per parcheggiare anche la domenica e durante le ore centrali della giornata. La modifica viene percepita come un’ulteriore difficoltà per chi frequenta il centro storico e per chi lavora nelle attività commerciali della zona. Tra le voci fuori dal coro, ci sono alcuni residenti che invece vedono questa novità come un piccolo sollievo. La loro principale preoccupazione riguarda la difficoltà di trovare un parcheggio vicino casa soprattutto nei giorni festivi, quando la sosta libera viene sfruttata da chi arriva da fuori città o da fuori quartiere. La protesta non si limita solo ai cittadini. Anche i commercianti del centro si schierano contro la nuova regolamentazione, temendo un impatto negativo sulle loro attività. "Il momento è già di per sé tutt’altro che semplice" affermano alcuni esercenti, preoccupati che i clienti possano rinunciare a fare acquisti in centro per evitare di pagare il parcheggio. L’obbligo di pagare anche durante la pausa pranzo viene visto come un ulteriore deterrente per chi lavora e ha necessità di spostarsi rapidamente. A gestire i parcheggi per conto del Comune è la Società Multiservizi, azienda partecipata del municipio che si occupa della sosta a pagamento nelle zone blu del centro cittadino e del lungomare durante il periodo estivo. Con la modifica entrata in vigore in questi giorni, la tariffa di 1,30 euro all’ora sarà applicata tutti i giorni dalle 8 alle 20, senza più alcun tipo di interruzione.

Emidio Lattanzi