"Sostegno per i ragazzi". A Fermo in cerca di futuro

Sono i figli di nessuno, storie sperdute che arrivano e che cercano futuro. La provincia di Fermo è nelle Marche quella che accoglie il maggior numero di stranieri minori non accompagnati, se n’è parlato nei giorni scorsi nel corso di un incontro organizzato dall’associazione Famiglie adottive insieme con altre realtà del volontariato del territorio, il Csv e l’ordine degli avvocati, per capire lo stato dell’arte e la situazione nel nostro territorio. Territorio accogliente, si è detto, con evidenti difficoltà però a gestire realtà tanto complesse, come ha sottolineato il sindaco Paolo Calcinaro: "Fino al 2017 quando arrivavano nel nostro territorio erano un fulmine a ciel sereno, ti pesavano sul bilancio. Oggi sono a carico dello Stato ma i primi ad essere contattati siamo noi amministratori e la Prefettura e poi sono storie che vanno seguite, quando i ragazzi diventano maggiorenni".

I servizi sociali, ha spiegato il coordinatore d’Ambito Alessandro Ranieri, non prendono più in carico i ragazzi ma monitorano la situazione: "I dati parlano di 91 minori collocati, bel periodo tra il 2018 e il 2023 nelle Marche, 57 nei comuni di Fermo e provincia, solo nel 2023 ne abbiamo avuto 29. In questo tempo 70 sono usciti dalla competenza, perché hanno raggiunto i 18 anni o se ne sono andati volontariamente o è stata accertata la maggiore età. Arrivano da tanti angoli d’Africa, Burkina Faso, Egitto, Gambia, Lidia, Mali, Senegal, Benin ma poi anche Bangladesh, Pakistan, India, Afghanistan. Possiamo contare su un alloggio autonomo, 3 comunità, 48 comunità educative, 5 strutture di seconda accoglienza, una di prima accoglienza e una di ricettività temporanea. Quello che dobbiamo fare è lavorare sull’affido del minore non accompagnato".

La Prefettura, con la vicaria Alessandra De Notaristefani Di Vastogirardi ha spiegato come nel 2022 e nel 2023 sono stati emanati bandi per l’accoglienza dei minori stranieri, a fronte di un sostegno di 60 euro al giorno, ma sono andati entrambi deserti: "Ne faremo un altro con il prefetto che arriverà", ha sottolineato la vicaria.

E poi, le esperienze reali, quella di Licia Canigola, coordinatrice per la cooperativa Nuova ricerca agenzia Res di due comunità, La casa di mattoni, da 18 anni a Capparuccia, e la Casa di Giulio, da un anno a Piane di Falerone: "Siamo gli unici a gestire progetti Sai, con modalità di intervento rigida e efficace, abbiamo 17 ragazzi e quattro ragazze che gestiamo con la collaborazione di On The road. La nostra è una presa in carico con l’aiuto di mediatori e ce ne vorrebbero molti di più, come anche di donne in grado di mediare, formati in ambiti specifici, per trattare con ragazzi che hanno subito violenze dopo aver attraversato interi stati, arrivano traumatizzati e vulnerabili". Importante anche l’esperienza della cooperative L’isola che non c’è, con Sandro Ferri che spiega: "Noi ci occupiamo di altro, di autismo, di minori in difficoltà, abbiamo però risposto ad un appello della prefettura che nel 2021 ci ha mandato 40 ragazzi, oggi ne abbiamo 32. Ci siamo adattati ad una realtà molto complessa ma una cosa l’abbiamo capita: prima devono essere curati, poi hanno bisogno di imparare la lingua, di trovare un lavoro, di costruire in fretta un futuro. Ci siamo attrezzati con un piccolo momento di scuola anche internamente, alcuni li abbiamo assunti da noi, quattro sono nella nostra azienda agricola, abbiamo però anche dei bambini molto piccoli, uno di cinque, due di 8 anni, arrivati dal Mali in condizioni critiche, che devono avere un destino diverso e hanno bisogno di una famiglia. Non ci sono percorsi strutturati per la formazione e il lavoro, questi ragazzi rischiano di restare figli di nessuno".

Angelica Malvatani