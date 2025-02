"Sosteniamo le iniziative che riguardano istruzione e nuove generazioni"

La Banca del Piceno è una realtà del territorio che anche quest’anno ha voluto sostenere i Campionati di giornalismo, che coinvolgono numerose scuole delle province di Ascoli e Fermo. Con il presidente Sandro Donati abbiamo ragionato sull’attuale andamento dell’economia, con ovviamente un occhio di riguardo alla situazione del territorio e delle imprese locali, ma soprattutto al rapporto delle giovani generazioni con un settore particolare come quello bancario.

Presidente, qual è la motivazione che vi ha spinto a sposare questo progetto?

"La Banca del Piceno ha tra le sue mission quella di sostenere le iniziative di eccellenza anche negli ambiti dell’istruzione e delle nuove generazioni. In questo caso parliamo di un progetto, varato dal QN-II Resto del Carlino, che permette ai giovani si avvicinarsi in maniera concreta al mondo non sempre facile dell’informazione e lo fa affidando loro il ruolo da protagonisti. Sono coinvolti molti Istituti scolastici del territorio, abbiamo toccato con mano la validità dell’iniziativa e davanti a simili risultati non vi è dubbio che da parte nostra ci sarà sempre il massimo sostegno".

Il vostro è punto di osservazione privilegiato per l’analisi del contesto locale: qual è, a suo avviso, il rapporto dei giovani con il mondo delle banche e dell’economia in generale?

"La Banca del Piceno ha avviato iniziative concrete per avvicinare sempre di più l’Istituto di credito alle nuove generazioni. In particolare: massima attenzione alle esigenze di coloro che stanno completando il percorso di studi o sono entrati da poco nel mondo del lavoro, con prodotti bancari dedicati e iniziative speciali come i Premi di studio alle eccellenze in ambito scolastico; un dialogo sempre più curato con la fascia under 40, anche attraverso mezzi di comunicazione che oggi corrono velocemente verso il digitale; l’incentivazione a diventare giovani soci della Banca del Piceno e la nascita di un vero Gruppo Giovani".

Quanto è importante un’informazione di qualità sui temi economici, siano essi micro e macro, per permettere alle giovani generazioni di riuscire ad orientarsi?

"Oggi l’informazione corre su precisi binari che prediligono chiarezza, sintesi, velocità. Ed è proprio in questa direzione che i giovani chiedono di andare per un corretto dialogo. Su questo aspetto il mondo dell’informazione ha già subito una prima rivoluzione. In questi cambiamenti la Banca del Piceno sta rispondendo presente. La qualità? Basilare e va difesa".