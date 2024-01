Sostenibilità,. Bachetti food in prima linea

La fiera ‘Marca’ di Bologna si è conclusa, e tra gli espositori annoveriamo anche la Bachetti Food, per il settore dei prodotti private label. Si tratta appunto di un salone internazionale della marca commerciale, una delle vetrine più importanti in Europa dove si espongono i prodotti dell’eccellenza italiana. Bachetti Food commenta così l’evento: "Ringraziamo tutti coloro che ci hanno fatto visita e abbiamo diversi progetti in corso, rafforzando la nostra rete di distribuzione per garantire una maggiore disponibilità dei nostri prodotti e siamo impegnati nel migliorare continuamente il nostro servizio clienti. Gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni sostenibili sono tra i primi obiettivi, vogliamo ridurre l’impatto ambientale dei nostri prodotti e dei nostri processi produttivi, contribuendo a preservare l’ambiente per le future generazioni. Siamo entusiasti di continuare a crescere e migliorare per offrire sempre il meglio ai nostri clienti. Grazie".

o.f.