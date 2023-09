Sostenibilità, civismo, anticorruzione: tornano le Giornate della partecipazione

L’amministrazione comunale di Grottammare sta già lavorando all’organizzazione delle "Giornate della Partecipazione". Si tratta di incontri che hanno come finalità l’approfondimento e lo sviluppo di temi riguardanti la partecipazione, la sostenibilità, il civismo, la trasparenza e l’anticorruzione. L’attività si svilupperà da fine settembre prossimo al mese di aprile del 2024 e prevede una serie di incontri nei vari quartieri per rendere i residenti partecipi della vita politica della città. Gli amministratori, infatti, relazioneranno sui lavori eseguiti, su quelli in corso, sul Bilancio e, soprattutto, cercheranno di capire quali sono i problemi di ciascun quartiere, in modo da poter intervenire. Come accade da anni, saranno programmati anche incontri con ospiti ed esperti da tenere in presenza e a volte anche su piattaforma telematica, con la collaborazione dell’associazione "I Luoghi della Scrittura" di San Benedetto.