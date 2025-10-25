Sostenibilità e competitività: ecco le sfide

’Caratteristiche socio-economiche dell’area picena: focus sulla sostenibilità come fattore competitivo’ è il tema del tradizionale convegno organizzato dalla Banca del Piceno che si svolgerà stamani, (sabato 25 ottobre) a partire dalle 9.30, nella Sala Verde del Palariviera di San Benedetto. L’Osservatorio socio-economico della Banca presenterà i risultati di una ricerca, realizzata con l’Università Politecnica delle Marche, sulla sostenibilità come strategia per vincere sul mercato. "Il rapporto con l’Univpm – spiega Mariano Cesari, vicepresidente vicario della Banca – dura da otto anni: l’Università porta avanti la ricerca su un argomento specifico che commissioniamo e poi noi come Banca ne illustriamo i risultati; è un’esperienza che abbiamo maturato nel tempo con l’obiettivo di vedere come il nostro territorio si muova sia dal punto di vista demografico che da quello economico". L’incontro presenterà una serie di riflessioni sul tema coordinate da Gian Luca Gregori, Magnifico Rettore Università Politecnica delle Marche, professore alla Luiss Business School e presidente Fondazione Univpm, moderate dal Giornalista Rai Domenico Marocchi. Il professore Gian Luca Gregori affronterà il tema ’Il ruolo strategico delle competenze in un sistema complesso. Il ruolo di Campus World’. Di particolare interesse sarà anche l’intervento del professore Francesco Maria Chelli presidente nazionale dell’Istat, il quale analizzerà il tema ’Riflessioni sull’andamento socio-economico: l’importanza dei dati’. La docente Maria Carla Alunno, ricercatrice Live - SpinOff dell’Università Politecnica delle Marche, avrà il compito di illustrare le risultanze della ricerca dal titolo ’Il ricorso alla sostenibilità nelle Pmi del territorio: i risultati dell’indagine’. Carlo Napoleoni, responsabile Divisione Impresa Gruppo Bcc Iccrea, affronterà il tema ’La sostenibilità nel contesto bancario: sfide, rischi e opportunità’. Oltre al presidente Sandro Donati che aprirà l’evento, saranno presenti, per i saluti iniziali anche il sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, Lucia Albano sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini. A tal proposito il presidente della Banca del Piceno Sandro Donati ha dichiarato essere questa "Un’altra importante occasione per aiutare le imprese a crescere partendo da spunti concreti: dall’analisi dei dati sull’andamento socio-economico del mercato, al ricorso della sostenibilità nelle Pmi del territorio. La Banca di comunità è come sempre al servizio del territorio per favorirne la crescita".