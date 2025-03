Sostenibilità, si inizia dalle scuole

Marzo di sostenibilità a Castel di Lama con un progetto per le scuole elementari e medie per far sì che i ragazzi diventino ambasciatori del cambiamento, portando a casa e nella comunità valori e pratiche virtuose legate alla raccolta differenziata di qualità. Un percorso formativo all’avanguardia. L’assessore Stefano Falcioni, ha evidenziato il valore aggiunto del nuovo corso di educazione ambientale, organizzato dalla Polizia Locale in collaborazione con il concessionario Picenambiente Spa. Il progetto si inserisce in un percorso formativo che si affianca agli incontri sull’educazione stradale. "Ironia della sorte – dichiara l’assessore Stefano Falcioni –, quest’anno la giornata internazionale rifiuti zero si celebra quasi in concomitanza con la presa d’atto di due situazioni a dire poco critiche sulla gestione dei rifiuti. Nello specifico nell’ultima assemblea territoriale d’ambito di Ancona sono stati diffusi i dati sui livelli di saturazione delle discariche nelle cinque Ato, entro il 2029 andranno tutte a saturazione. A questa urgenza si aggiunge la questione legata al Tmb del nostro ambito, impianto dichiarato inutilizzabile a causa di problemi tecnici al vaglio, ad oggi i rifiuti a Relluce vengono trattati utilizzando un vaglio mobile in procedura d’emergenza.del 10% dei rifiuti solidi urbani".