Sottopasso abbandonato al degrado: "Serio rischio per la sicurezza"

Il sottopasso sulla nazionale in zona Ascolani, impiegato anche dagli scolari dell’omonimo plesso scolastico e di quello di via Firenze, versa in condizioni di forte degrado. Vi sono infiltrazioni di acqua, ferri in vista e distacchi importanti di intonaco. A denunciare la situazione è il capogruppo di Grottammare Città Unica, Lorenzo Vesperini. "Costruito negli anni Ottanta, il sottopasso rappresenta un’importante via di comunicazione per oltrepassare la statale Adriatica in una delle zone più densamente popolate a sud di Grottammare. L’attuale situazione in cui versa potrebbe rappresentare un serio rischio per la sicurezza dei bambini e del personale scolastico, ma anche per la stabilità complessiva dell’opera. Vorrei sapere – scrive Vesperini – se sono stati eseguiti controlli strutturali, se sono previsti interventi di manutenzione straordinaria, ma vorrei sapere anche se sono state eseguite le verifiche della capacità portante ai massimi carichi stradali trattandosi di un sottopasso così datato".

Il consigliere comunale di ’Città Unica’ punta il dito anche sullo stato in cui versa il Parco 1° Maggio. "Negli ultimi mesi ho ricevuto segnalazioni da parte di cittadini e frequentatori del parco riguardo a diversi problemi che richiedono un intervento urgente – aggiunge Vesperini –. Si rende necessario un piano di intervento per il ripristino e la manutenzione del Parco tenendo conto delle esigenze espresse dai cittadini. È fondamentale affrontare la questione delle fontane non funzionanti da anni. La loro riattivazione migliorerebbe l’estetica dell’area, rendendola più accogliente e gradevole per i visitatori. Proponiamo di avviare un progetto volto alla riparazione e manutenzione delle fontane, la potatura del verde e la sistemazione delle betonelle nel camminamento pedonale esterno.

Marcello Iezzi