Sottopasso di via delle Cupe, ancora detriti da rimovere

L’ondata di maltempo è passata da una settimana ma nel sottopasso ferroviario di via delle Cupe, a Cupra, non sono stati ancora rimossi i detriti portati a valle dall’acqua piovana. Si tratta di una piccola via d’accesso al lungomare dalla parte più a sud del paese, che fiancheggia l’hotel La Perla e sbuca all’inizio della pista ciclo pedonale. Ci transitano auto, bici, moto e pedoni, per cui la pulizia della breccia mista a terreno sabbioso serve anche per mettere in sicurezza i passanti, oltre che per una ragione di decoro urbano. L’arrivo a valle del materiale sabbioso era anche prevedibile, dopo i lavori eseguiti sulla collina, da sotto il vecchio incasato. Un investimento di 360mila euro, di cui 300mila finanziati dalla Regione e 60mila dal bilancio comunale. Un lavoro per fronteggiare il rischio idrogeologico del versante est di Marano, dove si trova il fosso delle Cupe. Un problema atavico, che si è aggravato con le precipitazioni atmosferiche del febbraio 2009 con distacco di una considerevole quantità di materiale inerte.