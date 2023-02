Sottopasso di via Mare: qualcosa si muove

Non era scontato, ma un passo avanti è stato fatto. Nell’incontro tenutosi ieri, Rete Ferroviaria Italiana ha messo in chiaro che, se si dovessero trovare le risorse, sarebbe disponibile a mettere sul piatto la riqualificazione del sottopasso di via Mare: un’infrastruttura che da tempo necessita di interventi di messa in sicurezza. È quanto emerge dal confronto tra Fs e il vertice comunale per la definizione dell’iter progettuale relativo alla riqualificazione del sottopassaggio di via Mare. Nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio, il sindaco Antonio Spazzafumo, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Antonio Capriotti e il consigliere comunale Gino Micozzi hanno incontrato il direttore territoriale ingegner Emilio Convertino e i tecnici di Rfi per fare il punto sulla pianificazione dell’intervento. L’incontro ha confermato l’intenzione delle parti di portare avanti uno sforzo coordinato finalizzato ad individuare linee di finanziamento adeguate a sostenere i costi per la riqualificazione dell’infrastruttura. Il confronto si è concluso con l’impegno assunto da entrambe le parti a svolgere le valutazioni necessarie a determinare con precisione l’ammontare delle risorse necessarie. Insomma, non proprio un passo da gigante, ma fino ad ora non era neanche chiaro se Rfi fosse d’accordo con la ristrutturazione del sottopasso, dato che un intervento del genere creerebbe ovvi problemi generati, ad esempio, dall’interruzione prolungata del traffico ferroviario lungo il tratto portodascolano. E’ anche chiaro, comunque, che per il buon esito dell’operazione sarà necessaria l’intercessione di soggetti politici in grado di rappresentare lo Stato sul tavolo delle trattative. "All’incontro di oggi non ho potuto assistere per impegni personali – ha commentato l’onorevole Giorgio Fede (Movimento Cinque Stelle) – ma rappresenta il prosieguo delle attività portate avanti fino con Spazzafumo e il consigliere Micozzi. Non conosco l’esito dell’incontro ma ora è certo che bisognerà capire se c’è un progetto attuabile. Nei confronti precedenti si era detto di valutare soluzioni progettuali in base a spazi, ingombri e percorso, perché è da queste analisi che si stabilisce la natura dell’opera e la sua entità. Per quanto mi riguarda, potrò lavorare in commissione trasporti su un eventuale contratto di programma. Che cosa significa? Che Rfi è gestore delle reti ferroviarie e non può incrementare le spese sulla base di semplici richieste da parte del comune di turno. Se si aggiungono nuove opere bisogna coprirle finanziariamente, quindi in questo caso vedremo se sarà necessario passare per via parlamentare o se chiedere un aumento di risorse al governo". La partita, insomma, pare tutt’altro che chiusa.

Giuseppe Di Marco