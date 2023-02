Sottopasso di via Mare, si lavora per la sicurezza

Sottopasso di via Mare, si torna a ragionare sulla sua riqualificazione: si terrà giovedì 16 febbraio il prossimo incontro fra i rappresentanti del comune di San Benedetto e la dirigenza del Gruppo Ferrovie dello Stato per capire se e come procedere alla ristrutturazione del famoso sottopassaggio di Porto d’Ascoli, che in tante occasioni è stato oggetto di rimostranze riguardanti il suo grado di sicurezza. Il ‘se’, purtroppo, è d’obbligo: non è detto, infatti, che Fs sia d’accordo nel far partire un’opera tanto onerosa, che costringerebbe il gruppo a chiudere, per diverse ore al giorno, il tracciato che transita per San Benedetto, appunto, per consentire lo svolgimento dei lavori. E non è detto che quello di dopodomani sia l’incontro decisivo: la pratica potrebbe andare avanti per le lunghe, anche perché i tecnici, comunali e statali, devono risolvere il problema dei problemi, ovvero l’eventuale finanziamento dell’iniziativa. Per il rifacimento del sottopasso infatti potrebbe essere necessario un investimento vicino ai 10 milioni di euro, e ancora non si sa dove reperirli. Sorgenti ce ne sarebbero, sia ministeriali sia europee, ma appunto nel tavolo si dovrà valutare quale sia la strada migliore da percorrere, volendo dare avvio all’opera. Opera che, va ricordato, è parte del programma dell’amministrazione Spazzafumo, e che oltre al sindaco e all’assessore Tonino Capriotti vede impegnato in prima linea il consigliere Gino Micozzi (Libera). La strada, come si disse mesi fa, è tutta in salita. Tutto dipenderà da come l’amministrazione comunale riuscirà a tenere vivo il tema sul tavolo con Fs, magari facendo leva sui propri agganci a livello nazionale. Fino a poco tempo fa, ad interessarsi alla questione era stato l’onorevole Giorgio Fede (Movimento Cinque Stelle), che oggi pur essendo in minoranza è componente della commissione trasporti. Il vertice di Viale De Gasperi potrebbe anche pensare di coinvolgere Lucia Albano (Fratelli d’Italia), in qualità di sottosegretaria alle finanze.

La partita, insomma, si prospetta molto complessa, ma è chiaro che per i sambenedettesi l’unica via è la messa in sicurezza. A farsi portavoce della protesta cittadina, a più riprese, è stato Elio Core, presidente di comitato di quartiere Porto d’Ascoli Centro, che ha messo in evidenza quanto il transetto centrale limiti il traffico e crei problemi alle biciclette che vi passano, poco sicure per via della stretta carreggiata. Problemi, questi, che vengono amplificati dalla scarsa illuminazione.

Giuseppe Di Marco