Sottopasso, Giorgio Panichi: : "Un progetto esiste già"

Si accende il dibattito sulla viabilità di Porto d’Ascoli: alla notizia che l’amministrazione avrebbe intenzione di creare un’alternativa al sottopasso di via Mare, rifacendone un altro al parco ‘Ristori’, è Giorgio Panichi a rivelare l’esistenza di un altro progetto, già presentato all’amministrazione. Per il referente della lista Rinascita Sambenedettese, il sottopasso ideale dovrebbe essere realizzato in via Tronto: "Questa amministrazione dimostra ancora una volta la propria incompetenza – commenta Panichi – io stesso ho proposto un’alternativa utile ed idonea a soddisfare le esigenze del quartiere. A 150 metri da via del Mare c’è via Tronto: nella parte orientale della strada, dove non ci sono abitazioni, si potrebbe fare un sottopasso come in via Pasubio, che risbucherebbe all’altezza della piscina comunale". Il tunnel metterebbe in comunicazione una parte rilevante del quartiere Mare con via Scarlatti, ad oggi collegata solo con il – devastato – incrocio di via del Mare. "Lavorando su questa strada dritta che arriva alla ferrovia, si risolverebbe il problema della pista ciclabile. L’unica cosa su cui bisognerebbe stare attenti è la larghezza: non si può fare un sottopasso di dimensioni ridotte. La distanza fra l’attuale sottopasso e via Tronto è pressoché identica a quella che intercorre fra viale De Gasperi e via Piemonte, quindi non si capisce il motivo per il quale non si potrebbe dar seguito ad un’iniziativa di questo tipo". Il paragone è calzante: in via Piemonte, infatti, corre il penultimo ponte prima della foce dell’Albula: proprio all’incrocio fra questa strada e via Gino Moretti, il comune vorrebbe realizzare un sottopasso ciclopedonale. A quel punto bisognerebbe aggiustare le direzioni delle traverse di via Tronto per garantire una viabilità confacente alle esigenze degli abitanti.

L’operazione, per Panichi, avrebbe notevoli vantaggi anche per quanto riguarda i costi: questo sottopasso, infatti, verrebbe come quello di via Pasubio, e quindi il coinvolgimento di Rfi si ridurrebbe di molto rispetto a quello necessario per il rifacimento dell’infrastruttura esistente. L’idea è stata già posta all’attenzione del vertice comunale, ma finora non è stata presa in considerazione. Si tratta, in ogni caso, di lavori che non verranno programmati prima dell’autunno 2024: attualmente, infatti, la questione di via Mare non è contemplata nel programma triennale di opere pubbliche, visto che finora il comune ha dovuto occuparsi di altri maxicantieri considerati prioritari, come quello del Ballarin e del lungomare centrale. Con il prossimo triennale, però, dovrebbero essere accantonate le prime risorse per realizzare uno dei progetti finora ipotizzati. Resta da capire quale. Intanto, il comitato di quartiere organizzerà una nuova assemblea per discutere il punto.

g.d.m.