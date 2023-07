Sottopasso, in autunno il nuovo asfalto

Partirà entro il prossimo autunno, l’intervento di manutenzione straordinaria al sottopasso di via Mare. I lavori, in realtà, non verranno eseguiti sulla struttura: ci si occuperà, invece, del rifacimento degli asfalti: una parte dei problemi e dei rischi connessi al sottopassaggio ferroviario, infatti, è da legare allo stato della carreggiata, oramai ammalorata da tempo immemore. L’idea è quindi di sfruttare il prossimo piano asfalti da 450mila euro per rimettere in sesto la parte di via Mare che passa sotto il tracciato ferroviario. Il comune, sempre in autunno, interverrà anche sul marciapiede nord, distrutto dalle radici degli alberi. L’intervento vero e proprio sul sottopasso, invece, è ancora in alto mare e non se ne vedono, al momento, sbocchi concreti. L’amministrazione Spazzafumo ha avviato un’interlocuzione con la regione Marche e il Gruppo Ferrovie dello Stato per cercare fonti di finanziamento utili a mettere a posto la struttura, ma in tal senso non si è ottenuto altro che un nulla di fatto: soldi non ce ne sono, e per rifare il sottopasso ci vorrebbero, considerando l’aggravio dei costi, almeno 10 milioni. L’opera è tra le più attese della zona sud della città. A ricordarlo, recentemente, è stato il presidente di comitato di quartiere Porto d’Ascoli Centro, Elio Core, attraverso una lunga missiva indirizzata all’amministrazione comunale, nella quale ha ricordato come il sottopasso rappresenti "una vergogna per la città di San Benedetto, città peraltro a vocazione turistica con un flusso notevole di visitatori nel periodo estivo".

Nello specificare che "buche ed infiltrazioni d’acqua costituiscono un pericolo per tutti coloro che vi transitano" il presidente ha sottolineato come la struttura oggi sia "obsoleta, inadeguata ad un territorio profondamente modificato sia sotto il profilo strutturale ed abitativo, con una crescita esponenziale in termini abitativi ed economici dei paesi limitrofi che affluiscono nel nostro territorio".

Core non si è fermato alla lettera, e ha colto l’occasione per annunciare un sit-in di protesta che andrà in scena a settembre, a meno che il comune non trovi, nel frattempo, delle soluzioni adeguate. Incidenti, di cui alcuni anche gravi, ma soprattutto tir e camion cronicamente incastrati: tutto ciò, nel sottopasso, accade con una certa frequenza. Senza contare il pericolo per i ciclisti che transitano lungo la corsia, troppo stretta per consentire, al tempo stesso, il passaggio di un veicolo. In sostanza, entro breve sarà da capire se Ferrovie dello Stato abbia realmente intenzione di intervenire per rifare la struttura, magari eliminando il transetto centrale. Intanto, però, Viale De Gasperi rifarà l’asfalto, agendo contemporaneamente sulla falda acquifera sottostante, che è la principale fonte dell’ammaloramento stradale.

Giuseppe Di Marco