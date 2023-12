Sottopasso in via Scopa, il progetto

Nei giorni scorsi sono iniziati i sondaggi da parte di Ferrovie dello Stato necessari per redigere il progetto di fattibilità tecnico-economico per la realizzazione del sottopasso ferroviario in via Scopa, nel comune di Monteprandone. Si tratta di un’infrastruttura viaria indispensabile per migliorare la viabilità di tutto il centro urbano di Centobuchi. "Un progetto che il nostro territorio attende da anni e per il quale come Amministrazione comunale abbiamo avviato, fin dal nostro insediamento, un percorso condiviso con Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) per permettere di eliminare il passaggio a livello e risolvere l’annoso problema delle code ad ogni transito dei treni sulla tratta Ascoli-Porto d’Ascoli. Si tratta anche di mettere in sicurezza una via in cui, purtroppo, in passato sono accaduti incidenti anche con esito mortale. Un’opera che avevamo promesso ai cittadini e che stiamo realizzando".