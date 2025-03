Sottopasso, trovato l’accordo. Patto sindaco-commercianti: ci sarà una chiusura parziale

Un punto di incontro. E’ quanto trovato tra il sindaco Marco Fioravanti e i commercianti di via del Commercio, dopo che questi ultimi avevano espresso tutta la propria preoccupazione per gli imminenti lavori relativi alla realizzazione del nuovo ponte sul Tronto. Questo collegherà Monticelli alla zona Castagneti e l’intervento prevedeva, inizialmente, la chiusura del sottopasso di via del Commercio per quasi un anno. Di conseguenza, i clienti di tale attività sarebbero stati costretti a prolungare il proprio tragitto da via Piceno Aprutina fino alla rotatoria del centro commerciale ‘Al Battente’, per poi tornare indietro. Stesso percorso, poi, da compiere nuovamente per reimmettersi su via Piceno Aprutina. Insomma, da parte degli esercenti di via del Commercio era stata espressa parecchia preoccupazione per una possibile perdita di clientela. Pertanto, era stato chiesto all’amministrazione comunale di trovare una soluzione alternativa alla chiusura totale del sottopasso. Soluzione che, a quanto pare, sarebbe stata trovata. Lo stesso sindaco Fioravanti l’ha presentata ai commercianti durante un incontro che si è svolto venerdì.

Il primo cittadino, come aveva promesso in precedenza, ha detto agli esercenti (nella zona di via del Commercio ci sono circa cinquanta Partite Iva) che la chiusura sarà parziale. Per intendersi meglio: il passaggio sarà completamente interdetto da via del Commercio verso via Piceno Aprutina. In senso opposto, invece, la corsia resterà spesso aperta, quindi da via Piceno Aprutina sarà possibile girare, percorrendo il sottopasso, in via del Commercio. Di conseguenza, il disservizio per clienti e attività commerciali sarebbe solo a metà. Una soluzione, questa, che sembrerebbe aver accontentato gli esercenti, alcuni dei quali hanno pubblicamente espresso il proprio ringraziamento al sindaco Fioravanti, durante la stessa riunione, per essersi impegnato in prima persona nella soluzione del problema. Ovviamente, però, ci saranno alcune settimane nelle quali il sottopasso verrà chiuso completamente, quando i lavori lo renderanno inevitabile. E, in quel caso, i commercianti stringeranno i denti. Comunque, ciò che conta è che sia stato trovato un compromesso. Infine, a proposito del ponte sul Tronto, per consentire all’amministrazione comunale di illustrare i lavori e per creare anche un dibattito con la cittadinanza, l’associazione di promozione sociale ‘La Corolla’ ha organizzato un’assemblea pubblica. L’incontro si svolgerà lunedì pomeriggio, alle 18.30, a Monticelli, nella sala della comunità parrocchiale dei Santi Simone e Giuda.

Matteo Porfiri