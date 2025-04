Spaccata a Monticelli nel giorno di Pasquetta: spiccioli e tanti danni

Furto con spaccata, nel pomeriggio di Pasquetta, a Monticelli. Preso di mira il bar-tabaccheria dell’Ip, di fronte all’ex Tigre, lungo l’asse principale del quartiere. Erano le 18.17 quando un uomo, a volto scoperto, ha preso a calci la vetrata del locale e si è rapidamente introdotto nell’attività. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale e il titolare ha presentato denuncia alle forze dell’ordine, che si sono messe sulle tracce del responsabile. Il ladro, che a detta dello stesso titolare non sarebbe un cliente del bar, visto che non lo ha riconosciuto, è rimasto all’interno per pochi minuti ed è riuscito a portar via solo qualche pacchetto di sigarette e un po’ di spicci che si trovavano in cassa. L’uomo ha anche provato a scassinare le slot machine, senza però riuscirci. Più che l’entità del bottino, decisamente minima, a infastidite i proprietari sono stati i danni materiali, visto che è stato necessario sostituire la vetrata. Nessuno si sarebbe accorto di nulla nei paraggi, ma dai filmati registrati dalle telecamere le forze dell’ordine risalirà con ogni probabilità all’identità del ladro.