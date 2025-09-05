Spaccatura sulla Start: "Rischio sperpero di soldi"

Esplode il caso Start: la cortina di ferro innalzatasi fra Ascoli e il tandem San Benedetto-provincia è sempre più impenetrabile. All’orizzonte ora si staglia una spaccatura fra enti che potrebbe portare a una rivoluzione nel perimetro delle società partecipate. È questa la netta sensazione che si ha leggendo la nota congiunta di Sergio Loggi e Antonio Spazzafumo, massimi referenti di Palazzo San Filippo e Viale De Gasperi, indirizzata all’Arengo. Sul tavolo la delibera con cui la giunta ascolana inizia ad esaminare l’ipotesi di un gestore del tpl sganciato dalla Start. "Abbiamo appreso con stupore dalla stampa che, in una recente riunione di giunta del comune di Ascoli, sarebbe stata predisposta una delibera per valutare l’uscita del capoluogo dalla Start e creare un’apposita società in house volta a creare un servizio di trasporto pubblico per la città e alcuni comuni limitrofi – scrivono il presidente della provincia e il sindaco sambenedettese – A nostro avviso, si tratta di una decisione inopportuna e non costruttiva che, oltretutto, significherebbe uno sperpero inutile di denaro pubblico. Sarebbe invece semmai più incisivo ed appropriato potenziare i servizi della Start sul territorio replicando le modalità di concertazione già sperimentate positivamente con la Ciip mediante un progetto unitario e condiviso da tutti i sindaci".

Dietro la calma apparente, però, la tensione è alle stelle. Ascoli infatti non ha accolto di buon grado la lettera inviata da Loggi e Spazzafumo, con cui è stata chiesta la convocazione di un’assemblea dei soci per la revoca della presidenza a Enrico Diomedi. Questi, dal loro punto di vista, avrebbe dovuto prendere in considerazione le indicazioni dei due soci di maggioranza per le nomine della Start Plus. "Sorprende inoltre che il sindaco Fioravanti – continua la nota – presidente regionale dell’Associazione dei Comuni d’Italia nonché presidente del consiglio nazionale dell’Anci, pensi a iniziative ristrette arroccandosi in ambito cittadino piuttosto che a promuovere sinergie tra primi cittadini per ottimizzare e rafforzare il servizio pubblico della Start dando ulteriore slancio al sistema della mobilità del Piceno. Riteniamo quindi che occorra lavorare insieme, al di là delle rispettive visioni e posizioni per dare risposte sempre più incisive alle esigenze degli utenti del trasporto pubblico".

Giuseppe Di Marco