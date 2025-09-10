Spacciavano cocaina vicino a una scuola. In aula testimonia un poliziotto della mobile

Si davano appuntamento nei pressi di una scuola media ascolana per lo spaccio di cocaina. Per fatti risalenti al 2019 sono sotto processo davanti al tribunale di Ascoli due persone difese dagli avvocati Umberto Gramenzi e Silvia Morganti: uno deve rispondere di spaccio e l’altro di evasione dagli arresti domiciliari. I contatti fra clienti e spacciatore secondo la magistratura ascolana avvenivano attraverso contatti telefonici durante i quali per sviare i sospetti da eventuali orecchie indesiderate che potevano intercettare la conversazione, i soggetti usavano frasi comuni, del tipo "ho bisogno di te, portami tre birre" alludendo chiaramente al numero delle dosi di cocaina di cui avevano bisogno.

Nel corso dell’ultima udienza ha deposto un agente della squadra mobile di Ascoli che ha indagato sui due soggetti e su altri coinvolti in un’operazione vasta della Questura di Ascoli. Ha riferito dell’appuntamento concordato fra spacciatore e un assuntore che l’aveva contattato e che i due si sono visti nei pressi di una scuola media ascolana, dove è stato colto lo scambio in flagranza di reato. Fra i clienti dell’organizzazione anche un noto pregiudicato ascolano che in quel periodo era agli arresti domiciliari in un appartamento nei pressi del tribunale. L’errore che ha commesso è stato quello di varcare il portone del palazzo e uscire in strada anche se per pochi metri per incontrare lo spacciatore, tanto che è stato di conseguenze denunciato per evasione ed è anche lui sotto processo.