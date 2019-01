Ascoli, 14 gennaio 2019 - Si trovava in zona Ascolani il quartiere generale dello spaccio di cocaina. L’hanno scoperto gli investigatori della sezione Antidroga della squadra mobile di Ascoli in un box di via via Zuccoli, per metà in comune di San Benedetto e l’altra metà in Comune di Grottammare. Gli agenti hanno arrestato un cittadino d’origine albanese, R.H. di 27 anni, che deve rispondere di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti; sequestrato circa 250 grammi di cocaina e denaro contante per oltre 28mila euro. L’operazione è scattata nella serata di venerdì nell’ambito di un’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti sulla Riviera delle Palme e seguito di alcune segnalazioni che erano arrivate dai residenti di via Zuccoli. In quella zona da qualche tempo assistevano a un via vai di persone giovani dentro e fuori il garage di un condominio. Gli investigatori dell’antidroga si sono appostati ed hanno seguito gli spostamenti dell’albanese che viaggiava in sella a uno scooter ed hanno anche assistito ai diversi incontri che il ventiseienne della Terra delle Aquile aveva con varie persone, probabilmente per consegnare la droga.

Venerdì sera i poliziotti della squadra mobile ascolana, dopo aver individuato l’abitazione del giovane, in via Foscolo, territorio di Grottammare, vedendolo uscire velocemente, hanno deciso di intervenire e di procedere al controllo. Durante la perquisizione personale gli agenti hanno trovato addosso al ragazzo straniero, due dosi di cocaina, pronte per lo spaccio ed altri due grammi sfusi avvolti in un pezzo di carta stagnola. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare, dove gli agenti dell’antidroga hanno trovato 8 grammi dello stesso tipo di stupefacente, un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento della droga e 2.140 euro in contanti, sospetto provento di spaccio, comprese le chiavi del box, a sua disposizione in via Zuccoli, nel quale gli agenti hanno scoperto oltre 250 grammi di cocaina, un altro bilancino di precisione e cellophane per confezionare le dosi. Gli investigatori della polizia hanno allargato le ricerche anche ai familiari dell’albanese. In casa della madre, nella stessa zona, hanno scoperto il malloppo, 26mila euro in contanti. Per gli investigatori dell’antidroga si tratterebbe del segno tangibile dell’importante giro dello spaccio di cocaina a San Benedetto. Il giovane è a Marino del Tronto.