Spaccio, condannato giovane pusher

Erano arrivati quasi contemporaneamente nello stesso posto in auto a Fermo. Uno dei conducenti era sceso e si era avvicinato alla portiera dell’altra auto, l’uomo in piedi aveva allungato il braccio all’interno. In quel preciso momento, però, era scattato l’intervento dei poliziotti che, a distanza, avevano notato gli strani atteggiamenti e avevano smascherato un giovane pusher in azione. Per questo motivo un 20enne albanese è finito alla sbarra e, al termine del processo, è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Alla vista degli agenti il pusher aveva lasciato cadere a terra un involucro, che era stato subito raccolto dai poliziotti: all’interno c’erano cinque dosi di cocaina. In casa aveva droge a diverse centinaia di euro in contanti.

Fabio Castori