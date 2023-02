Spaccio di coca, arrestato 55enne

Arrestato dalla polizia di San Benedetto un uomo di 55 anni, originario di Mosciano Sant’Angelo, ma residente da anni sulla Riviera delle Palme. Deve rispondere di spaccio di cocaina. I poliziotti l’hanno intercettato lungo la statale Adriatica alla guida di un’auto di piccola cilindrata. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato sei dosi pronte per essere cedute. Durante la successiva perquisizione nell’alloggio, in un residence di Porto D’Ascoli che l’uomo aveva affittato 5 mesi fa, gli investigatori hanno trovato altra cocaina nascosta in mezzo al riso, in parte termosaldata pronta per la vendita, unitamente a un bilancino di precisione e a materiale solitamente usato per il confezionamento delle dosi. In totale i poliziotti hanno sequestrato circa 40 grammi. Al termine dell’operazione il 55enne è stato dichiarato in arresto e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta presso il Tribunale di Ascoli, al termine della quale il Giudice ha convalidato il provvedimento confermando gli arresti domiciliari.