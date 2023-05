Spaccio di droga al carcere del Marino: assoluzione in Appello

La Corte d’Appello di Ancona ha assolto un tunisino di 31 anni accusato di aver spacciato droga all’interno del carcere di Marino del Tronto. In primo grado era stato condannato dal tribunale di Ascoli. L’episodio risale al 21 febbraio del 2017. Era quasi mezzanotte quando un agente di polizia penitenziaria venne allertato da due detenuti poiché un loro compagno di cella si era sentito male ed era a terra incosciente. Subito venne ipotizzata l’assunzione di medicinali che l’uomo assumeva sotto terapia per curare una depressione; per cui il paziente venne trasferito al Mazzoni. Quando le sue condizioni migliorarono disse che in un momento di crisi depressiva aveva inalato 0,5 grammi di eroina: questa è stata quindi individuata come la causa dell’overdose da oppiacei. Disse poi che lo stupefacente lo aveva portato con sé dal carcere di Rebibbia a Roma indicando chi glielo aveva dato in cambio di una stecca di sigarette: difeso dall’avvocato Simone Matraxia, il tunisino incriminato è stato condannato in primo grado, ma assolto poi dalla Corte d’Appello di Ancona.

p. erc.