Spaccio di droga al Sert del Mazzoni. In cinque assolti per prescrizione

La corte d’appello di Ancona ha assolto per intervenuta prescrizione cinque delle sei persone che in primo grado il tribunale di Ascoli aveva condannato per la vicenda dello spaccio al Sert dell’ospedale Mazzoni che a maggio 2015 portò all’arresto di quattro persone e alla denuncia di molte altre. Dopo che i quattro arrestati hanno definito la loro posizione con pene da tre a quattro anni e mezzo di reclusione, a marzo 2021 il tribunale di Ascoli si era pronunciato sulla posizione di altri 6 soggetti che erano stati denunciati a piede libero, per lo più tossicodipendenti che spacciavano droga per guadagnarsi loro stessi la dose, tanto che diversi sono poi stati assistiti in centri di recupero. Il Collegio giudicante li aveva condannati a pene da sei mesi a un anno di reclusione. Gli avvocati difensori Silvia Morganti, Felice Franchi, Umberto Gramenzi, Rita Occhiochiuso e Mauro Gionni hanno fatto ricorso contro le condanne e ieri la corte d’appello di Ancona ha dichiarato prescritti i reati per cinque di loro, confermando una condanna. Le ordinanze di custodia cautelare furono eseguite dai carabinieri del reparto operativo, della compagnia di Ascoli, con l’ausilio di due unità cinofile del nucleo di Pesaro. Quanto avveniva all’interno e all’esterno del Sert nell’estate del 2014 è stato certificato da riprese video e fotografie effettuate da telecamere nascoste.

L’indagine d’iniziativa dei carabinieri durata un anno ha trovato ulteriore spunto dalla segnalazione del magistrato di sorveglianza di Macerata che aveva avuto notizia che in alcune sedi dei Sert nelle Marche, tra cui quello di Ascoli, vi era una attività di spaccio di eroina ceduta a soggetti in cura presso le strutture sanitarie. "Siamo al cospetto di usurai del dolore altrui, che si approfittavano dello stato di bisogno di tossicodipendenti, inducendoli in tentazione in un luogo nel quale avrebbero invece dovuto curarsi" commentò all’epoca il comandante provinciale dei carabinieri di Ascoli Ciro La Volla. Le 18 persone indagate a piede libero, per lo più assuntori, erano accusate a vario titolo di spaccio e favoreggiamento. Alcuni hanno definito a parte la loro posizione e sei erano invece stati rinviati a giudizio. Le indagini hanno accertato, in un caso, lo scambio di contenitori di urine "pulite" cedute a soggetti in cura presso il Sert, per mascherare l’assunzione di droga. All’epoca l’operazione scatenò un vespaio di polemiche soprattutto di chi sosteneva che il Sert non poteva essere ospitato in ospedale.

Peppe Ercoli