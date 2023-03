Spagnulo, ancora violenza Aggressione in ospedale: "Voglio morire in carcere"

Non voglio le medicine, voglio morire in carcere. Questo ha detto ai medici della casa circondariale di Marino del Tronto Giuseppe Spagnulo la notte scorsa quando ha dato in escandescenze costringendo i sanitari a disporre un ricovero coatto nel reparto di psichiatria dell’ospedale Madonna del Soccorso a San Benedetto dove ha continuato nel suo atteggiamento violento, ferendo un agente di polizia penitenziaria, fortunatamente in maniera non grave. Spagnulo mercoledì è stato condannato con la moglie Francesca Angiulli all’ergastolo per l’omicidio di Antonio Cianfrone avvenuto il 3 giugno del 2020 a Spinetoli. Dopo il verdetto emesso dalla Corte d’Assise d’Appello di Ancona, Spagnulo era stato posto nella cella di osservazione psichiatrica all’interno del carcere di Ascoli, dove è detenuto. Una precauzione per evitare gesti autolesionistici o aggressioni a terzi, detenuti o agenti di polizia penitenziaria. Durante la notte l’uomo ha però dato in escandescenze e i sanitari della Casa circondariale di Marino del Tronto hanno disposto il ricovero all’ospedale di San Benedetto in regime di Tso. Una volta giunti al pronto soccorso dell’ospedale rivierasco Spagnulo ha avuto un’altra crisi violenta durante la quale ha ferito uno degli agenti di polizia penitenziaria che lo avevano scortato. Da quanto si è appreso, l’uomo rifiuterebbe le cure mediche e avrebbe detto ai medici del carcere di voler morire nella sua cella. Recentemente Spagnulo è stato ricoverato due volte in ospedale ad Ascoli per problemi cardiaci; ogni volta ha firmato per ottenere le dimissioni volontarie ed essere riportato in carcere. Nell’emettere la sentenza di condanna all’ergastolo la Corte d’Assise d’Appello di Ancona ha disposto una perizia medica per accertare se le sue condizioni di salute sono compatibili con la detenzione in carcere. L’accertamento è fissato per martedì prossimo e la Corte ne ha dato mandato al medico legale della Ast di Ascoli Francesco Brandimarti. Alla luce di quanto avvenuto, a questo punto la perizia potrebbe però slittare. Contro la sentenza di condanna all’ergastolo di Spagnulo e sua moglie Francesca Angiulli, che in primo grado era stata condannata a 16 anni, hanno annunciato ricorso in Cassazione i loro legali, Alessandro Angelozzi e Gianfranco Di Marcello. La donna è rinchiusa nel carcere femminile di Castrogno a Teramo.

Peppe Ercoli