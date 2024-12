Spalletti: "Rozzi, personalità incredibile"

Blitz nel Piceno, a grande sorpresa, per il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti. La tappa ascolana dell’allenatore era dovuta, ieri mattina, al fatto di essere stato scelto come ospite d’onore per l’inaugurazione del nuovo showroom di Agricentro, a Castel di Lama. Il tecnico, che è un grande appassionato di trattori, avendo anche dei terreni privati che coltiva nel tempo libero, ha colto l’occasione per ricordare Costantino Rozzi, Presidentissimo dell’Ascoli, a trent’anni dalla sua scomparsa. "Lui è stato un’icona, un marchio del mondo dello sport e non solo per il calcio – ha spiegato Spalletti –. Aveva questa personalità incredibile, ma anche questa forza che sprigionava pur non essendo imponente dal punto di vista fisico. Però sapeva sempre ritagliarsi la sua strada. Costantino, uomo forte dal destino forte".

Il ct, poi, ha elogiato le Marche, che lo hanno visto protagonista sulla panchina dell’Ancona: dal dicembre del 2001 al giugno del 2002, infatti, guidò i dorici per sei mesi in Serie B subentrando all’esonerato Fabio Brini. In venti panchine, con l’Ancona, Spalletti ottenne otto vittorie e cinque pareggi, trascinando i biancorossi alla salvezza.

"Sono legato a questa regione così come a tutte le altre realtà in cui ho lavorato – ha commentato il tecnico della nazionale –. Ho avuto la fortuna di trovarmi bene in qualsiasi spogliatoio di tutte le categorie del calcio, visto che le ho fatte davvero tutte. Ho sempre messo in primo piano il rapporto umano e l’amicizia: pertanto, anche nelle Marche ho sempre trovato un popolo aperto e disponibile, che mi ha aiutato molto nel percorso della mia carriera. Non ho mai dimenticato nessuno, dalla prima all’ultima persona che conosciuti, e ho tanti ricordi meravigliosi".

Presenti all’inaugurazione dello showroom, che si trova lungo la zona industriale proprio di fronte al centro commerciale ‘Città delle Stelle’, anche tanti imprenditori del territorio, oltre ovviamente ai vertici di Agricentro Piceno. Al taglio del nastro hanno preso parte anche l’assessore ascolano Gianni Silvestri e il noto cabarettista nonché showman Stefano Tisi. Una bella festa, dunque, alla quale Spalletti ha partecipato dall’inizio alla fine, senza sottrarsi ai selfie e agli autografi che gli sono stati chiesti, a gran voce, da tutti i presenti.

Matteo Porfiri