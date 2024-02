Spara al vice sindaco. La moglie al giudice:: "Colpo per sbaglio". Convalidato l’arresto

Il colpo mi è partito per sbaglio. Questo Giovanna Pompei ha detto ieri mattina al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti assicurando di non aver avuto nessuna intenzione di far male al merito, Luigi Capriotti. Su richiesta del sostituto procuratore Saramaria Cuccodrillo, il giudice ha convalidato l’arresto della donna di Acqusanta accusata di tentato omicidio e lesioni pluriaggravate per aver sparato un colpo di pistola contro il coniuge, vice sindaco della località termale, ferito ad un braccio per fortuna in maniera non grave. Un episodio avvenuto nella notte fra il 18 e il 19 febbraio scorsi al culmine di una discussione fra marito e moglie avvenuta nella loro abitazione di Acquasanta. La donna è stata arrestata dai carabinieri di Ascoli e della stazione di Acquasanta che, su ordine della magistratura ascolana, l’hanno posta agli arresti domiciliari, ieri confermati dal giudice Giusti. Accompagnata dai carabinieri, Pompei, incensurata, è giunta in tribunale poco prima delle 11, orario in cui era stata fissata l’udienza.

E’ apparsa provata, non rendendosi quasi conto della situazione in cui è precipitata e che la obbliga a dover rispondere davanti alla giustizia di un reato molto grave come il tentato omicidio. Al giudice e al pubblico ministero ha fatto capire che è molto dispiaciuta per quanto accaduto, spiegando che il colpo di pistola è partito per sbaglio, senza alcuna volontà omicida. Per la Procura lo sparo con la pistola 357 Magnum presa nel cassetto di un comodino della camera matrimoniale è però stato indirizzato alla figura del marito, per cui potenzialmente in grado di provocare la morte se avesse raggiunto organi vitali: per questo le viene contestata l’ipotesi di reato di tentato omicidio. Il motivo della discussione sfociata nello sparo risalirebbe a dissapori interni alla coppia.

Dopo il fatto Capriotti è stato soccorso e medicato all’ospedale Mazzoni di Ascoli per la ferita ad un braccio, attinto dal proiettile sparato da una pistola 357 Magnum regolarmente detenuta dal vice sindaco in quanto titolare di porto d’armi utile per andare a caccia. Le sue condizioni sono buone. L’udienza di convalida è durata circa mezzora e al termine Giovanna Pompei è stata ricondotta dai carabinieri agli arresti domiciliari nell’abitazione della figlia. Si riserva di presentare istanze l’avvocato difensore Giulio Natali che sta studiando le carte dell’inchiesta della Procura con un obiettivo prioritario: far cadere l’ipotesi di tentato omicidio a carico di una donna da tutti conosciuta ad Acquasanta e apprezzata per doti umane e i modi sempre gentili, tanto che in paese regna assoluta incredulità sull’accaduto.