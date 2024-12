Spari nella notte ad Ascoli: aggressione in un locale per conto ‘salato’

Ascoli, 15 dicembre 2024 – I carabinieri del Norm di Ascoli Piceno hanno denunciato due cittadini di nazionalità rumena al termine di un intervento congiunto con una volante della Questura Sparano nella centralissima piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, dove sono stati esplosi colpi di pistola senza ferire nessuno, per contestare il conto in un locale.

Il fatto è avvenuto in piazza del Popolo, presso il locale 180°, dove due cittadini rumeni, in evidente stato di ubriachezza, hanno aggredito e minacciato il titolare del locale e il barista, per una controversia relativa al conto da pagare, ammontante a 30 euro. Quando i due stranieri sembravano essersi allontanati, uno di essi è tornato al bar portando con sé una pistola e puntandola contro il titolare del locale. Poco dopo, il soggetto si è allontanato nuovamente ed ha esploso due colpi in aria in una via adiacente, fuggendo poi per le vie del centro.

Il personale intervenuto, grazie alle indicazioni delle persone presenti, compreso un assistente della polizia di stato fuori servizio, ha rintracciato immediatamente entrambi i soggetti ancora presenti nelle vie del centro, sottoponendoli a perquisizione personale e locale. È stata recuperata la pistola calibro 9 a salve per segnalazioni navali utilizzata nell'episodio, le cartucce e i due bossoli sparati. I due sono stati denunciati in stato di libertà per minaccia aggravata, porto abusivo di armi ed esplosioni pericolose.