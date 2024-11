Spari dopo la tentata fuga. Giovane ferito da poliziotto

È stato necessario uno spiegamento di forze per recuperare ieri pomeriggio nelle campagne fra la Salaria e Appignano (zona Cartofaro) un ascolano di giovane età, già noto alle forze di polizia, che era ferito a terra, raggiunto da un proiettile sparato da un agente della Questura di Ascoli che, insieme ad altri colleghi, era sulle sue tracce dalla mattina, anche se non è chiaro per quale motivo. Le sue condizioni non sono comunque gravi. Dopo essere stato recuperato, il ragazzo è stato consegnato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove è stato sottoposto alle cure del caso: l’uomo non ha mai perso conoscenza, anche se si lamentava per il dolore. Il proiettile che lo ha raggiunto alla parte alta di una gamba è poi uscito, tanto che è stato necessario battere la zona per recuperarlo. Sotto sequestro l’arma in dotazione all’agente che ha sparato.

Nel pomeriggio, intorno alle 16, è scattato l’allarme per la ricerca di una persona ferita di cui si erano perse le tracce. Nella zona in questione lungo la vallata del Tronto sono confluiti, oltre agli agenti della Questura, anche i vigili del fuoco ed una unità cinofila della Guardia di Finanza. Si trattava di una zona impervia dove probabilmente il ragazzo, benché ferito, si era nascosto approfittando del fatto che fosse buio. Intorno alle 17 è stato sollecitato l’intervento del personale del Soccorso Alpino e Speleologico dotato di drone con termografo, in grado di percepire presenze a terra, anche da discreta altezza. Ma è stato il cane della Guardia di Finanza a individuare l’uomo in una strada sterrata.

Al suo recupero ha provveduto il personale del Soccorso Alpino che lo ha assicurato ad una barella e poi affidato alle cure dei sanitari del 118. Era ferito alla parte alta di una gamba. Visibili il foro di entrata e di uscita del proiettile; era sanguinante e dolorante, ma vigile. La ferita non è stata giudicata particolarmente grave. Poco distante dal luogo di ritrovamento è stata notata un’auto con una ruota danneggiata. Con quella l’uomo sarebbe fuggito per sottrarsi ai poliziotti che erano sulle sue tracce e lo stavano inseguendo. Nonostante fosse ferito ha continuato a dileguarsi per le campagne a piedi, ma alla fine è stato raggiunto. Stamani Procura e Questura vaglieranno la sua posizione una volta ricostruiti i fatti avvenuti.

