Sparisce, amici in ansia. Via bloccata ma lui è in giro

Per qualche giorno non ha dato notizie, mettendo in agitazione le persone a lui vicine anche perché aveva preannunciato gesti eclatanti. Ma mentre tutti lo cercavano, anche entrando di forza dentro casa sua, lui è serenamente tornato a casa, come se niente fosse. Ieri mattina, intorno alle ore 13, c’è stato trambusto a corso Vittorio Emanuele dove sono intervenuti i vigli del fuoco. Era successo che l’uomo che abita nell’appartamento in questione nei giorni scorsi aveva detto che avrebbe compiuto un gesto eclatante. Dopodiché nessuno pare lo abbia più né visto né sentito. Preoccupati, gli amici hanno quindi cercato di contattarlo telefonandogli. Non ottenendo risposta sono andati a casa sua, ma anche in questo caso nessuno ha risposto al campanello che suonava. A questo punto non è rimasto altro da fare che dare l’allarme, temendo che quelle frasi sconsiderate pronunciate avessero davvero avuto un seguito. Così con i carabinieri e i sanitari del 118 è giunta a corso Vittorio Emanuele un’autoscala dei vigili del fuoco, visto che non era possibile entrare in casa dall’ingresso dotato di porta blindata.

Forzando una finestra si sono introdotti all’interno dell’appartamento, ma dopo accurato controllo, hanno sentenziato che lì non c’era nessuno. La macchina delle ricerche si stava ulteriormente mettendo in moto quando l’uomo ha fatto rientro a casa, ponendo fine all’allarme suscitato e che ha causato anche gravi disagi alla circolazione visto che l’autoscala dei pompieri ha inevitabilmente bloccato il traffico a corso Vittorio Emanuele.