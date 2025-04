Spariscono altre due Range Rover a San Benedetto

Dopo i furti di quattro Range Rover Evoque e Sport nel comune di Grottammare, i ladri sono entrati in azione anche a San Benedetto dove, nella notte di venerdì scorso, sono sparite due Evoque, una rubata in viale De Gasperi e l’altra in via Pizzi. La carcassa di quella rubata in viale De Gasperi è stata ritrovata nelle campagne di Cerignola, mentre dell’altra non si hanno ancora notizie. Per quanto ci è dato sapere, sulla Riviera delle palme, negli ultimi due mesi sono state rubate almeno 6 Range Rover di modelli diversi, ma considerato che in materia non vengono diffuse notizie ufficiali dalle forze dell’ordine che indagano sulle imprese criminose, ipotizziamo che potrebbero essere di più. Su uno dei due furti ci sono anche immagini delle telecamere di videosorveglianza di attività vicine, che potrebbero consentire agli investigatori di polizia e carabinieri di risalire ai malviventi. Anche in questo caso non si esclude la presenza di qualche basista locale che collabora con le bande di delinquenti che arrivano dal foggiano per compiere i furti di auto di certi modelli della Land Rover, per rifornire il mercato clandestino.