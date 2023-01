Spartitraffico da sostituire

Sul raccordo Ascoli-Porto d’Ascoli è in avanzato stato di attuazione un importante programma di riqualificazione avviato da Anas. Attualmente sono in corso due interventi di sostituzione dello spartitraffico centrale per un investimento complessivo di 9,5 milioni di euro. Il vecchio new jersey viene sostituito da una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominata Ndba. La particolarità di questa barriera, alta 1,2 metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e persino nel caso di due urti in rapida successione. I lavori sono in corso di ripresa dopo la pausa delle festività. Questi interventi si aggiungono all’opera di risanamento profondo della pavimentazione che Anas ha eseguito negli ultimi anni su tutto il tracciato: dalla rimozione totale della vecchia pavimentazione al rifacimento della segnaletica.