Spauracchio allagamenti. E-distribuzione:: "Fatti i lavori richiesti"

Non è stata ancora risolta la questione delle pompe di sollevamento installate dal Comune in via Valtesino, zona Agraria di San Benedetto, per evitare gli allagamenti in caso di forti piogge. I lavori sono stati completati da mesi ma, come informa il portavoce del comitato di quartiere, Ercole Speca, non sono funzionanti perché manca il collegamento alla rete elettrica che, secondo il vice Sindaco non potrà avvenire prima del nuovo anno. Ora E-distribuzione, società del Gruppo Enel, fa sapere di "aver eseguito i lavori richiesti nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente e che, di conseguenza, la pratica in questione non è più competenza dell’azienda elettrica". Si apprende, di conseguenza, che l’Amministrazione comunale ha stipulato un contratto con altro fornitore di energia elettrica e che sarà attivo con l’inizio del nuovo anno. Ai residenti, quindi, non resta che sperare in pioggerelline di breve durata. Ercole Speca, dal canto suo continua a fare pressioni sul Comune, affinché le pompe di sollevamento vengano dotate di un gruppo elettrogeno per scongiurare allagamenti in caso di interruzione di corrente in occasione di rovesci temporaleschi, come già accaduto in passato.