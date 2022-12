Spazi gratis per altri 6 mesi Esultano i commercianti

La proroga, da parte del Comune, della concessione gratuita del suolo pubblico per le attività commerciali, ora che è ufficiale ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai titolari dei pubblici esercizi. Il prolungamento della deroga in questione fino al prossimo 30 giugno consentirà, in estrema sintesi, di non pagare la Tosap per la sistemazione degli arredi fuori dalla propria attività, ma anche di poter occupare spazi esterni doppi rispetto a quelli canonicamente previsti. Introdotte con la pandemia, queste agevolazioni per i commercianti da parte dell’Arengo hanno sicuramente aiutato gli addetti del settore nell’affrontare meglio un periodo molto difficile.

Ci sono infatti attività commerciali che prima del Covid arrivavano a pagare fino a diecimila euro l’anno per l’ occupazione del suolo pubblico. E’ questo il caso, ad esempio, del Lorenz Cafè, il bar, ristorante e pizzeria che si trova in piazza del Popolo. "Il comportamento del Comune, così facendo – dice il titolare del Lorenz Cafè, Primo Valenti –, è assolutamente molto vicino ai commercianti che, soprattutto quelli addetti alla somministrazione, hanno patito profondamente durante la pandemia. Esprimo, dunque, il mio apprezzamento per la decisione presa dall’amministrazione comune che dimostra di essere attenta alle sorti delle attività. A me, personalmente, mi evita dei costi molto alti. Prima del Covid, in un anno, pagavo sui diecimila euro di occupazione di suolo pubblico. E’ chiaro, dunque, come si tratti di un aiuto concerto e tangibile per noi commercianti. L’auspicio è che si arrivi anche ad affrontare l’estate con queste condizioni, perché comunque è durante la bella stagione che si utilizza di più il suolo pubblico. Questa agevolazione è stata sfruttata soprattutto quest’anno che il movimento è tornato ad essere quello di prima della pandemia, ma anche durante il Covid è stata importante perché comunque le persone preferivano mangiare fuori piuttosto che dentro i locali. Stavano più tranquille nel sedersi all’aperto".

Intanto, sono quasi tutti ‘sold out’ per il cenone di San Silvestro i ristoranti cittadini. "Nel giro di pochissimo – conclude Primo Valenti – ho ricevuto tantissime prenotazioni. C’è molto movimento, noi siamo pieni, e questo ci rende felici". Un segnale positivo che fa ben sperare per un futuro sempre più roseo per il commercio, dopo due anni di pandemia davvero molto difficili.

Lorenza Cappelli