Spazio alle chitarre rock al Mercantini Da Batio a Gus G: ecco i protagonisti

Dalla collaborazione tra il sindaco Alessandro Lucciarini e l’agenzia Srs Luciano European tours, la città di Ripatransone è stata inclusa nel tour Europeo della Electric Guitarlands. Domenica prossima, con inizio alle 21 al Teatro Mercantini di Ripatransone si esibiranno per una fantastica serata musicale quattro dei migliori chitarristi rock del mondo, per uno spettacolo di più di due ore. I 4 chitarristi sono Michael Angelo Batio, leggendario shredder di Chicago con una brillante carriera solista e` attualmente il chitarrista dei Manowar , Gus G Il grande chitarrista greco che e` stato membro della band di Ozzy Osbourne ora frontman dei Firewind, Rowan Robertson che fu reclutato da Ronnie James Dio per unirsi alla sua band, Andy Martongelli, uno dei piu` noti shredder italiani, chitarrista, compositore, membro della band di David Ellefson. Informazioni e ticket su https:oooh.eventseventoelectricguitarlands-biglietti