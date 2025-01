Spazio ascolto donna: rinnovato il finanziamento

La Giunta comunale di Monteprandone ha rinnovato il finanziamento per garantire il funzionamento dello sportello Spazio Ascolto Donna, mettendo a disposizione 22mila euro per i prossimi 3 anni. Il servizio, avviato nel 2019, è scaduto e l’amministrazione comunale ha deciso di rinnovarlo considerato che la presenza dello Sportello e le varie attività organizzate dallo stesso, hanno avuto positivi riscontri. Come affermano gli amministratori, "purtroppo le problematiche inerenti le donne vittime di violenze materiali e psicologiche non sono state tutte risolte, anzi hanno raggiunto livelli preoccupanti anche nelle realtà locali".

Da qui la necessità di garantire la prosecuzione del servizio, con alcune modifiche: ampliamento del progetto per far fronte ad altre urgenze sociali, come categorie fragili; limitare le professionalità allo psicologo, avendo il Comune assunto, già dal 2019, un assistente sociale nel proprio organico. Lo sportello Spazio Ascolto Donne è stato attivato nell’ambito del progetto Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.