"Spazzafumo, assunzioni inopportune"

Assunzioni a tempo determinato considerate ‘inopportune’ dalla minoranza: sono stati Giorgio De Vecchis, Luciana Barlocci e Aurora Bottiglieri, ieri mattina, a protestare per due assunzioni – una alla Multiservizi e una al comune – che hanno riguardato, rispettivamente, il figlio della sorella della moglie del sindaco e l’ex segretaria di Spazzafumo in Linea Ufficio, che hanno destato le perplessità dei tre consiglieri che militano nel misto e nella coalizione di centrosinistra. Assunzioni che, comunque, come sottolineano gli stessi membri di minoranza, sono perfettamente legittime. La prima questione riguarda l’assunzione avvenuta alla Multiservizi, società in house del comune, che alcuni mesi fa ha avviato una selezione pubblica per stendere una graduatoria da cui eventualmente attingere dipendenti. La seconda questione, invece, parte dalla determina 565 con cui a fine maggio l’amministrazione ha assunto una dipendente a tempo determinato, attingendo dalle liste di ManPower. "A che titolo è stata assunta? – chiede Barlocci – Dovrebbe lavorare in una segreteria dove ci sono già due segretarie, un capo di gabinetto e un addetto stampa. E va ricordato che presto verrà assegnato un incarico a una ditta esterna per curare la comunicazione visiva dopo il pensionamento del grafico del comune. Sia chiaro, non è vietato dalla legge assumere parenti o ex dipendenti ma questa scelta ci crea imbarazzo". "Vedremo – aggiunge Aurora Bottiglieri - che fine faranno questi incarichi e se saranno riconfermati". "Noi vogliamo prendere le distanze – chiarisce infine De Vecchis – Di questo passo andremo incontro alla barbarie, senza dimenticare che si tratta di incarichi per marketing, quando in questo municipio c’è bisogno di personale agli uffici lavori pubblici e urbanistica".

Immediata la replica del sindaco Antonio Spazzafumo: "Si tratta di polemiche inutili e sterili che vanno solo ad arricchire un ampio repertorio già collaudato da questa minoranza, che evidentemente non ha molti altri argomenti per attaccare me e l’amministrazione che sto guidando. In entrambi i casi parliamo di figure scelte a seguito di procedimenti a cui non mi sono mai interessato direttamente. Inoltre, ad essere state assunte sono persone che rivestiranno ruoli di cui si sentiva necessità. Gli unici parametri in base ai quali si può assumere in comune, per quanto mi riguarda, sono quelli dell’operatività e della qualità del servizio. Tutto il resto non conta: abbiamo tante questioni da risolvere e progetti da portare avanti. Non ho tempo per le chiacchiere".

Giuseppe Di Marco