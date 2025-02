Spazzafumo: "Ballarin? Così cambierà la città"

Continua a non convincere, l’intervento di restyling dell’ex Ballarin portato avanti dall’amministrazione comunale, che a dicembre ha sospeso i lavori nel cantiere per rimodulare gli spazi dei manufatti nella parte sud del parco. Il futuro del Ballarin è stato discusso come secondo punto nel consiglio aperto di ieri mattina: una seduta segnata da frizioni per l’altra questione trattata – la stradina tra la Statale 16 e viale dello Sport – e che non ha conosciuto distensioni quando si è parlato del vecchio stadio della Samb. Ad illustrare lo stato dell’arte è stato il dirigente ai lavori pubblici Mauro Bellucci, che ha anche mostrato un video in cui l’archistar Guido Canali ha illustrato i dettagli del progetto. "L’8 gennaio 2024 sono iniziati i lavori precedentemente appaltati – ha spiegato il dirigente comunale – E lo scorso 17 dicembre si è deciso di sospenderli perché ci siamo resi conto che nel frattempo erano sopraggiunte ulteriori somme per altre opere di completamento dell’area: quindi abbiamo scelto di riconsiderare il progetto, tenendo presente le nuove risorse a disposizione, come i 450mila euro messi a disposizione dalla Fondazione Carisap per il giardino inclusivo. I corpi di fabbrica a sud sono due: uno destinato all’area museale e l’altro padiglione ospiterà servizi igienici e di ristorazione. A breve si dovrà approvare il planivolumetrico e tornare in consiglio. L’obiettivo è chiudere il tutto entro giugno 2026".

Durissimo, ancora una volta, Lorenzo Marinangeli: "La storia del Ballarin e della Sambenedettese non è rappresentata – ha detto – Mi sento deluso e amareggiato. E mi auguro che in questa iniziativa si tenga presente anche il costo della manutenzione necessaria a salvaguardare l’area dal degrado". Nessuna indulgenza da parte degli intervenuti, da Daniele Primavera (Nos) che ha parlato di "progetto piccolo" ad Alessandro Marini (Pd) che invece ha descritto l’intervento come un’"enorme aiuola spartitraffico" a Maurizio Di Cosmo (Coordinamento ‘Fermiamo il Consumo di Suolo, Rigeneriamo la Città’) secondo cui il parco sarà "l’ennesima cattedrale nel deserto". Infine, Simone De Vecchis ha chiesto lumi sulla futura gestione del parco e sulla viabilità attorno alla superficie. Immancabile la replica del sindaco Antonio Spazzafumo, che ha difeso l’iniziativa portata avanti finora: "Questo – ha concluso il primo cittadino – è un progetto che cambierà l’immagine di quella zona, dopo 40 anni di abbandono. Siamo stati fortunati? Io dico che siamo bravi".

Giuseppe Di Marco