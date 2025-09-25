Spazzafumo e Forza Italia, consiglio teso

"Noi non siamo più degli scappati di casa". Sono le parole del sindaco Antonio Spazzafumo nel corso del consiglio comunale di ieri. Il primo con Forza Italia in maggioranza, con Stefano Muzi assessore e con Valerio Pignotti, presente già dall’inizio dei lavori, nel ruolo di consigliere comunale. Dall’altra parte, sempre per la prima volta, le consigliere Giselda Mancaniello e Barbara De Ascaniis che hanno preso posto tra i banchi dell’opposizione. È stata proprio la Mancaniello ad aprire il dibattito dichiarando: "Quattro anni fa ci siamo presentati ai sambenedettesi per offrire una prospettiva di rilancio dopo le esperienze di sinistra e destra. Quel progetto è morto nella testa di tutti quelli che hanno contribuito a crearlo. Il progetto civico è fallito". Al centro delle polemiche c’era ovviamente la manovra di ingresso di Forza Italia nell’amministrazione nata come civica. "Il sindaco Spazzafumo – ha spiegato il consigliere Paolo Canducci, nuovo compagno di banco della Mancaniello – ha certificato egli stesso i fallimenti di questa amministrazione comunale. Ha certificato il fallimento della cultura rimuovendo l’assessora Lazzari. Lo ha fatto con l’urbanistica rimuovendo Bruno Gabrielli. Ha certificato il fallimento dei lavori pubblici mandando via Tonino Capriotti. E anche quello dei servizi sociali visto che ha sfiduciato l’assessore Sanguigni che è stato spostato ai lavori pubblici".

Non è andato leggero nemmeno Giorgio De Vecchis, che ha voluto sottolineare la contraddizione di Forza Italia e, in particolare, del nipote Simone De Vecchis. "Era uscito dalla maggioranza con dichiarazioni forti e ora è rientrato. Cosa devo pensare? Che senso ha avuto l’operazione di ingresso di Forza Italia? Poteva avere un senso se la maggioranza si fosse rafforzata, ma così non è stato. Allora di che si è trattato? Dell’operazione per epurare le due consigliere?". A difesa della maggioranza è intervenuto Umberto Pasquali, che ha ricordato esperienze passate della politica cittadina. "All’epoca il sindaco Gaspari si salvò grazie ai passaggi in maggioranza e poi fu rieletto alla tornata elettorale successiva. Se lo si faceva all’epoca andava bene, ora no". Lo stesso Antonio Spazzafumo ha poi preso la parola per difendere la propria amministrazione. "Accetto le critiche da chi non ha scheletri nell’armadio ma non le accetto da chi in passato si è trovato nelle stesse situazioni come il consigliere Canducci. È successo a voi ed è successo anche a noi. Il nostro obiettivo è il programma di mandato, non ne abbiamo altri. Io non ho bocciato l’assessore Sanguigni, ho ritenuto opportuno dargli la delega ai lavori pubblici perché ho visto le sue qualità tecniche e organizzative".

Emidio Lattanzi