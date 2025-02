Spazzafumo incontra l’agente ferita

Nuovo incontro istituzionale per Magdalena Ferretti, assistente capo coordinatore della polizia, ferita in servizio durante un’aggressione avvenuta l’8 febbraio. Ieri è stata la volta del sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo che ha espresso vicinanza all’agente a nome dell’intera comunità sambenedettese, augurandole una pronta guarigione e un rapido ritorno in servizio. Nel corso dell’incontro, Spazzafumo ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale nel richiedere un rafforzamento dell’organico della polizia di Stato locale. Ha ricordato di essersi più volte espresso nelle sedi opportune affinché il numero di agenti venga adeguato al ruolo strategico della città, che si estende su un’area di confine tra Marche e Abruzzo e rappresenta un importante centro di attrazione. Un aspetto che, pur positivo, richiede un maggiore presidio per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.