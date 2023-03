Spazzafumo: "Polemiche vecchie"

Sono sette gli alberghi che nei prossimi giorni ospiteranno familiari degli atleti e membri dello staff delle squadre impegnate nella Tirreno-Adriatico, che a San Benedetto si terrà domani mattina. Dal punto di vista turistico l’evento può essere considerato solo in parte un successo, visto che i ciclisti pernotteranno tutti in altre località, fra cui soprattutto Porto San Giorgio. Un fatto che si ripete ogni anno, e che non può essere propriamente imputato all’amministrazione comunale: la maggior parte delle strutture ricettive della riviera, infatti, preferisce non riaprire per un solo giorno di marzo, considerando che per molte altre settimane non avrebbe alcuna prenotazione. Alla vigilia della ‘corsa dei due mari’, comunque, il vertice di viale De Gasperi manifesta massima soddisfazione e affida la presentazione della manifestazione al sindaco Antonio Spazzafumo, all’assessore allo sport Cinzia Campanelli, il presidente della provincia Sergio Loggi, il presidente del Coni Marche Fabio Luna e il vicesindaco di Grottammare Alessandro Rocchi: "E’ un evento sentito dalla città – ha affermato Spazzafumo – che collega tutti i comuni del percorso ciclistico e che richiama tantissima attenzione a livello nazionale e internazionale. È con grande soddisfazione che aspettiamo la carovana dei ciclisti: sarà una festa dello sport". Va detto però che il comune quest’anno ha pagato ben 158.600 euro per portare la tappa conclusiva della competizione in riviera: un aggravio che ha fatto storcere il naso a molti membri della stessa maggioranza, considerando che l’anno scorso il comune investì 100mila euro, mentre altri 45mila vennero assicurati dalla regione Marche. Palazzo Raffaello, quest’anno, non ha dato alcun contributo all’ente rivierasco, e va detto che nessun altro comune coinvolto nel percorso ha tirato fuori un centesimo. "Questa del finanziamento è una polemica vecchia – ha aggiunto il sindaco –. Penso che le cose belle uno se le debba tenere. Un prodotto funzionale e che dà visibilità ha un costo. Con 158mila euro si possono fare molte cose, ma San Benedetto vive di turismo. La Tirreno-Adriatico non va banalizzata né denigrata". "L’evento è il più importante della città" ha commentato l’assessore Campanelli Giuseppe Di Marco